Manchester United-Liverpool posticipata | invasione dei tifosi | momenti di tensione

antoguerrera : I tifosi del Manchester United hanno appena invaso il campo dell’Old Trafford per chiedere la cacciata dei patron G… - DiMarzio : I tifosi del #ManUnited invadono #OldTrafford in segno di protesta contro l'attuale gestione - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATA LA PARTITA TRA MANCHESTER UNITED E LIVERPOOL Prima della gara invasione di campo… - Mingaball : RT @infobetting: Manchester United-Liverpool (domenica, ore 17:30): formazioni ufficiali, quote,… - DArcangeloLex : ??PRONTO PaoloDiCanio?? -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

(REGNO UNITO) - Incredibile protesta dei tifosi del, che hanno impedito la disputa del match contro il Liverpool. La gara, valevole per la 34esima giornata di campionato, è stata rinviata a data da destinarsi. Centinaia di ultras ...Clamorosa protesta ada parte dei tifosi dello: secondo quanto riferisce la Bbc, duecento tifosi dei Red Devils, che oggi alle 16.30 ora locale (17.30 di Roma) dovevano affrontare il Liverpool, hanno ...Manchester United's Premier League match against Liverpool was postponed on Sunday after United fans forced their way into the stadium and stormed the Old Trafford pitch to protest against the club's ...Alli and Gareth Bale start for Tottenham against Sheffield United. Alli makes his first Premier League start in two months, while Bale starts after being a surprise omission from Ryan Mason ’s side ...