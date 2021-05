Manchester, protesta dei tifosi dello United che invadono l’Old Trafford prima della gara con il Liverpool (Di domenica 2 maggio 2021) Importante protesta a Manchester, in casa United, da parte dei tifosi dei Red Devils che hanno invaso l’Old Trafford prima della gara con il Liverpool, in programma alle 17.30. I tifosi hanno “occupato” l’Old Trafford per protestare contro i Glaser, proprietari del club. prima i tifosi hanno ostacolato l’arrivo del bus della squadra allo stadio, poi hanno deciso di entrare in campo per protestare contro il progetto, poi fallito, della Superlega europea e della gestione societaria. Partita che a questo punto è a rischio rinvio o slittamento di orario, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Importante, in casa, da parte deidei Red Devils che hanno invasocon il, in programma alle 17.30. Ihanno “occupato”perre contro i Glaser, proprietari del club.hanno ostacolato l’arrivo del bussquadra allo stadio, poi hanno deciso di entrare in campo perre contro il progetto, poi fallito,Superlega europea egestione societaria. Partita che a questo punto è a rischio rinvio o slittamento di orario, ...

DiMarzio : I tifosi del #ManUnited invadono #OldTrafford in segno di protesta contro l'attuale gestione - IlCite : A #manchester protesta dei tifosi contro la dirigenza attuale per la costituzione della Super League. Mi chiedo se… - MilanLiveIT : E‘ caos all’#OldTrafford. I tifosi invadono il campo per protesta alla proprietà del #ManchesterUnited????? - siamo_la_Roma : ?? Protesta a #OldTrafford (VIDEO) ??? I tifosi entrano sul terreno di gioco ?? Le immagini da #Manchester - MarcelloArresto : RT @LAROMA24: Manchester United, prosegue la protesta dei tifosi: invasione di campo prima del match contro il Liverpool (VIDEO) #AsRoma ht… -