Maldini e il confronto tra Donnarumma e ultras | “Solo il Milan può decidere chi gioca”

In un'intervista all'Ansa, Paolo Maldini, diretore dell'area tecnica del Milan, ha parlato sulla situazione di Donnarumma dopo il confronto di ieri con gli ultras: "E' importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan puo' decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali. Da questo momento – aggiunge Maldini al'Ansa – ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto". Foto: Instagram personale

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha rilasciato una dichiarazione all'ANSA in merito al confronto avuto ieri pomeriggio da Gianluigi Donnarumma e alcuni tifosi rossoneri: "È importante riba ...