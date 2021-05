(Di domenica 2 maggio 2021) «I presidenti delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio, senza coinvolgere in alcun modo i gruppi di centrodestra, hanno nominato i dueper la proposta di legge - presentata dae Lega - sull'istituzione di unaparlamentare d'inchiesta sull'uso politico della giustizia». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo dialla Camera dei deputati. L'articolo proviene da Firenze Post.

ilriformista : La stoccata ai pasdaran delle toghe #magistratopoli - FirenzePost : Magistratura: commissione d’inchiesta solo con relatori giallorossi. Protesta Forza Italia - fulviosluga : RT @gasparripdl: Serve subito una commissione d'inchiesta sulla #magistratura. Cosa sia il CSM lo dissi tanti anni fa: una cloaca. Ho avuto… - elidimaggio : RT @gasparripdl: Serve subito una commissione d'inchiesta sulla #magistratura. Cosa sia il CSM lo dissi tanti anni fa: una cloaca. Ho avuto… - Matteo67 : Che cosa sarebbe la magistratura? Il centro del potere grillino? ?????? apra gli occhi e guardi chi l’ha sempre difesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Magistratura commissione

Il Fatto Quotidiano

... il bicameralismo perfetto, l'ordinamento della: sono questi, per l'ex presidente del ... istituzione di unadi 75 non parlamentari eletti proporzionalmente con il compito di ......diritto e all'indipendenza della. I deputati accolgono favorevolmente l'avvio del progetto di riforma strutturale, dati i 'profondi modelli di corruzione' identificati dalla...Dopo una serie di rinvii a causa del Covid, le prove scritte del concorso dovrebbero tenersi a luglio. Nel frattempo, col decreto legge n. 44, il Governo le ha ridotte a due, ha c ...I verbali secretati di Pietro Amara, nei quali tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020 i pm milanesi Storari e Pedio hanno raccolto i racconti dell’avvocato siciliano (già arrestato, indagato per depis ...