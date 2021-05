Livorno in Serie D: toscani ko anche contro la Pro Sesto (Di domenica 2 maggio 2021) Livorno-Pro Sesto, ultima gara della regular season, termina al “Picchi” con il punteggio di 2-0 per gli ospiti. Partita decisa dalle reti di Ngissah e Marchesi. I toscani dovranno ripartire dalla Serie D. Il primo tempo di Livorno-Pro Sesto Gara particolarmente equilibrata in avvio, con le squadre che sembrano giocare con il freno a mano tirato, brave nell’insieme ad annullarsi nella zona centrale del campo. Al 24? però, Mazzarani cerca la via del gol con una rasoiata dal limite dell’area, ma la sfera manca lo specchio della porta e si perde sul fondo. La risposta degli ospiti arriva pochi minuti dopo con Ngissah, che di testa manda alto. Poi Braken ci prova con una rovesciata, ma non trova la giusta coordinazione, mentre Scapuzzi di sinistro manda alto dalla parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021)-Pro, ultima gara della regular season, termina al “Picchi” con il punteggio di 2-0 per gli ospiti. Partita decisa dalle reti di Ngissah e Marchesi. Idovranno ripartire dallaD. Il primo tempo di-ProGara particolarmente equilibrata in avvio, con le squadre che sembrano giocare con il freno a mano tirato, brave nell’insieme ad annullarsi nella zona centrale del campo. Al 24? però, Mazzarani cerca la via del gol con una rasoiata dal limite dell’area, ma la sfera manca lo specchio della porta e si perde sul fondo. La risposta degli ospiti arriva pochi minuti dopo con Ngissah, che di testa manda alto. Poi Braken ci prova con una rovesciata, ma non trova la giusta coordinazione, mentre Scapuzzi di sinistro manda alto dalla parte ...

