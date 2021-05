Liverpool | Salah | «Rinnovo? Nessuno mi ha cercato»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 maggio 2021) Mohamedapre ad un possibile addio al: ecco le parole dell’attaccante egiziano sul suo futuro Mohamedha parlato a Sky Sports del suocol. «Non posso dire nulla perché non so nulla.del club mi haper parlarne.sta parlando di nulla quindi non ho molto da dire a riguardo. Quello che so è che voglio vincere la Premier League di nuovo e anche la Champions League. Vincere di nuovo questi trofei sarebbe il massimo ed è quello che voglio fare. Fa parte del nostro lavoro». L'articolo proviene da Calcio News 24.