LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: Tocci-Marsaglia terzi dopo le prime quattro rotazioni. Niente qualificazione per Batki-Pellacani (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 121.54: Ancora un errore degli ucraini, entrambi abbondanti in ingresso in acqua: arrivano 63 punti per un totale di 298.68 11.53: Punteggio di 66.30 per i malesi che raggiungono quota 304.92 a un tuffo dalla fine 11.52: 55.80 per gli austriaci che raggiungono quota 268.50 11.51: la classifica dopo quattro rotazioni, Gbr, Germania, Italia, Messico, Usa, Russia, Colombia 11.50: Si salvano i russi, con Shleikher che sbaglia il presalto ma riesce a riprendersi e arrivano 69.36 per un totale di 246.18, sono sesti 11.49: Molto bene anche i tedeschi che totalizzano 85.05 e sono secondi con 265.11 davanti agli azzurri 11.48: Spettacolari i britannici che piazzano un 89.25 per un totale di 271.05, primo posto con distacco 11.47: Qualche sbavatura, qualche schizzo di ...

