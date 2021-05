LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: miracolo azzurro, Tocci-Marsaglia si qualificano per Tokyo 2021!!! Batki-Pellacani out (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: per oggi con i Tuffi è tutto, da domani le eliminatorie delle gare individuali, l’appuntamento è per martedì con la prossima gara che seguiremo in DIRETTA. Buona domenica e grazie per averci seguito 12.20: Tutta la squadra azzurra è in lacrime per la grande impresa degli azzurri 12.19: La gara va alla Gran Bretagna con un punteggio stratosferico: 440.94, secondo posto per la Germania con 433.92, terza piazza per la Russia con 415.86, quarti gli statunitensi con 414.18, quinti Marsaglia e Tocci con 412.68. Bellissime le lacrime liberatrici di Tocci che ne ha passate di tutti i colori nella marcia di avvicinamento a questo appuntamento 12.18: Fantastica prova degli azzurri che hanno chiuso a tre punti dal podio e comunque ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21: per oggi con iè tutto, da domani le eliminatorie delle gare individuali, l’appuntamento è per martedì con la prossima gara che seguiremo in. Buona domenica e grazie per averci seguito 12.20: Tutta la squadra azzurra è in lacrime per la grande impresa degli azzurri 12.19: La gara va alla Gran Bretagna con un punteggio stratosferico: 440.94, secondo posto per la Germania con 433.92, terza piazza per la Russia con 415.86, quarti gli statunitensi con 414.18, quinticon 412.68. Bellissime le lacrime liberatrici diche ne ha passate di tutti i colori nella marcia di avvicinamento a questo appuntamento 12.18: Fantastica prova degli azzurri che hanno chiuso a tre punti dal podio e comunque ...

