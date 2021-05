LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! Appuntamento alle ore 9.00 (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.40: Appuntamento alle ore 9.00 con la finale del sincro femminile, poi alle 11 la gara maschile. 7.38: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno, invece, chiuso al settimo posto il turno preliminare, ma vicinissimi alla quinta e alla sesta posizione, che darebbero il biglietto per i Giochi di questa estate. Una buona gara quella dei due azzurri, che hanno ottenuto 371.10 punti, 15 centesimi in meno della coppia spagnola composta da Abadia/Garcia Boissier. Dovesse terminare, così, anche la finale, gli italiani non riuscirebbero a centrare la qualificazione olimpica. Questione di dettagli, dunque, in una gara tiratissima e molto equilibrata. Servirà sistemare il triplo e mezzo ritornato raggruppato da 63.24 punti, mentre sono ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.40:ore 9.00 con la finale del sincro femminile, poi11 la gara maschile. 7.38: Lorenzoe Giovannihanno, invece, chiuso al settimo posto il turno preliminare, ma vicinissimi alla quinta e alla sesta posizione, che darebbero il biglietto per i Giochi di questa estate. Una buona gara quella dei due azzurri, che hanno ottenuto 371.10 punti, 15 centesimi in meno della coppia spagnola composta da Abadia/Garcia Boissier. Dovesse terminare, così, anche la finale, gli italiani non riuscirebbero a centrare la qualificazione olimpica. Questione di dettagli, dunque, in una gara tiratissima e molto equilibrata. Servirà sistemare il triplo e mezzo ritornato raggruppato da 63.24 punti, mentre sono ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani quinte dopo le prime due rotazioni - #Tuffi #Coppa… -