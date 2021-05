LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: Bagnaia leader del Mondiale. Valentino Rossi: “Ho la fiducia della Petronas” (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI Spagna DI MotoGP LA CRONACA della GARA LA CAUSA DEL CROLLO DI FABIO QUARTARARO FRANCESCO Bagnaia: “PISTA SFAVOREVOLE, FELICE DI ESSERE IN VETTA AL Mondiale” Valentino Rossi: “RAZALI HA fiducia IN ME” LA CRONACA della MOTO2 LA CLASSIFICA DEL Mondiale MOTO2 FABIO DI GIANNANTONIO: “NON ERO AL LIMITE” MARCO BEZZECCHI: “MI SONO DIVERTITO” LA CRONACA della MOTO3 LA CLASSIFICA DEL Mondiale MOTO3 ROMANO FENATI: “MOTO FANTASTICA” LA DIRETTA LIVE della GARA DI F1 DEL GP DI PORTOGALLO DALLE 16.00 14.57 Grazie per averci seguito, ma rimanete su ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DIDILA CRONACAGARA LA CAUSA DEL CROLLO DI FABIO QUARTARARO FRANCESCO: “PISTA SFAVOREVOLE, FELICE DI ESSERE IN VETTA AL: “RAZALI HAIN ME” LA CRONACAMOTO2 LA CLASSIFICA DELMOTO2 FABIO DI GIANNANTONIO: “NON ERO AL LIMITE” MARCO BEZZECCHI: “MI SONO DIVERTITO” LA CRONACAMOTO3 LA CLASSIFICA DELMOTO3 ROMANO FENATI: “MOTO FANTASTICA” LAGARA DI F1 DEL GP DI PORTOGALLO DALLE 16.00 14.57 Grazie per averci seguito, ma rimanete su ...

SkySportMotoGP : ?? Il Diablo parte male ma è di nuovo primo (?? -17 giri) ??????? E ora tenta la fuga con un ritmo velocissimo Il LIVE… - SkySportMotoGP : ? MILLER APPROFITTA DEL DIABLO IN DIFFICOLTÀ (?? -9 giri) ?? Miller prova a scappare, @PeccoBagnaia è terzo e prova i… - SkySportMotoGP : ?? Diggia in fuga con oltre 2' di vantaggio (?? -11 giri) ?? Bez a caccia di Fernandez per il 2° posto Il LIVE ?… - Frank_Rolon11 : RT @gponedotcom: LIVE Bar Sport alle 21:00 con Pernat e Cadalora: Ducati infiamma Jerez: VIDEO - Il trionfo di Jack Miller e la leadership… - sportetauto : -