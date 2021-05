LIVE Moto3, GP Spagna in DIRETTA: bandiera verde! Inizia il warm-up (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL warm-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00 8.24 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti sono in pista. 8.22 Rossi, Yamanaka, Fellon e Foggia sono stati sanzionati per un comportamento antisportivo durante dalle qualifiche. 8.20 bandiera verde! Inizia il warm-up! 8.17 I piloti sono pronti a scendere in pista. Il sole splende a Jerez de la Frontera. 8.14 Tatsuki Suzuki ha conquistato la pole-position nella sessione di ieri. Il giapponese è il quarto centauro differente a scattare dalla prima posizione in questo 2021. 8.11 La classifica del Mondiale alla vigilia della prova di oggi: 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 70 2 Jaume MASIA KTM SPA 39 3 Darryn BINDER Honda RSA ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00 8.24 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti sono in pista. 8.22 Rossi, Yamanaka, Fellon e Foggia sono stati sanzionati per un comportamento antisportivo durante dalle qualifiche. 8.20il-up! 8.17 I piloti sono pronti a scendere in pista. Il sole splende a Jerez de la Frontera. 8.14 Tatsuki Suzuki ha conquistato la pole-position nella sessione di ieri. Il giapponese è il quarto centauro differente a scattare dalla prima posizione in questo 2021. 8.11 La classifica del Mondiale alla vigilia della prova di oggi: 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 70 2 Jaume MASIA KTM SPA 39 3 Darryn BINDER Honda RSA ...

rtl1025 : ????? Ieri le qualifiche del #MotoGP, oggi si corre alle 14:00 sul circuito di #Jerez de la Frontera. In diretta a… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Spagna in DIRETTA: Acosta favorito l’Italia punta su Migno e Fenati - #Moto3 #Spagna #DIRETTA:… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Moto3 #SpanishGP Terza #pole consecutiva a #Jerez per #Suzuki, che precede #Alcoba e #Migno. #Fenati in seconda fila. #live - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Spagna in DIRETTA: Suzuki conquista la pole a Jerez! Terza piazza per Migno - #Moto3 #Spagna… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: -