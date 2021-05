LIVE Moto3 | GP Spagna in DIRETTA | Alcoba cala il tris in casa! Fenati conquista il secondo posto!

(Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL WARM-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00 11.44 Che gara e che finale a Jerez! Acosta hato il primato nel momento giusto ed è riuscito ad allungare sui rivali che nel finale si sono eliminati nell’ultima curva. Errore di Oncu che ha sfiorato la prima vittoria in carriera. 11.43 La classifica conclusiva: 1 37 P. ACOSTA 39:22.266 2 55 R.+0.417 3 52 J.+0.527 4 16 A. MIGNO +0.548 5 71 A. SASAKI +0.971 6 99 C. TATAY +0.997 7 50 J. DUPASQUIER +1.043 8 23 N. ANTONELLI +1.144 9 43 X. ARTIGAS +1.383 10 6 R. YAMANAKA +1.596 11.40 Finale incredibile!!! Acosta vince per la terza volta ...

Scatta alle 11 italiane il Gp Spagna di Moto3 sul circuito di Jerez de la Frontera; segui la cronaca LIVE dei 22 giri in programma ...