LIVE – Grosseto-Olbia 2-0, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di domenica 2 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di Grosseto-Olbia, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. La stagione regolare volge al termine, ma restano ancora dei verdetti da emettere per completare il quadro di promozioni, retrocessioni, playoff e playout. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 2 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. LE COMBINAZIONI NEI TRE GIRONI COMBINAZIONI PADOVA-PERUGIA NEL girone B REGOLAMENTO PLAYOFF Serie C LE QUALIFICATE AI PLAYOFF DI Serie C AGGIORNA LA DIRETTA Grosseto-Olbia 2-0 (15? Moscati, 76? ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Ladi, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata delA di. La stagione regolare volge al termine, ma restano ancora dei verdetti da emettere per completare il quadro di promozioni, retrocessioni, playoff e playout. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 2 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. LE COMBINAZIONI NEI TRE GIRONI COMBINAZIONI PADOVA-PERUGIA NELB REGOLAMENTO PLAYOFFC LE QUALIFICATE AI PLAYOFF DIC AGGIORNA LA2-0 (15? Moscati, 76? ...

CentotrentunoC : #SerieC ?? Ultima stagionale per l'#Olbia in trasferta contro il #Grosseto ?? Segui la gara in DIRETTA con noi ???? - pistoiasport : Serie C, il tabellino di Pistoiese - Grosseto [LIVE] -