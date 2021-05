LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: orario TV8 gara, griglia di partenza. La Ferrari sogna il podio (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE orario TV8 gara F1 GP Portogallo DI OGGI (DOMENICA 2 MAGGIO) LA griglia DI partenza DEL GP DEL Portogallo DI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI FRANCESCO PAONE Ferrari: QUINTO POSTO E MIGLIORAMENTO SENSIBILE MA NON ANCORA SUFFICIENTE SAINZ INFLIGGE IL PRIMO SMACCO A LECLERC NELLE QUALIFICHE BRUTTO COLPO PER VERSTAPPEN, MERCEDES DOMINANTE FERNANDO ALONSO BATTUTO A RIPETIZIONE DA OCON NIKITA MAZEPIN SEMPRE ALL’ULTIMO POSTO VALTTERI BOTTAS: “BELLO TORNARE IN POLE” LEWIS HAMILTON: “NON PENSAVO DI ESSERE IN PRIMA FILA IN QUESTA SITUAZIONE” CHARLES LECLERC: “LE MEDIE UNA MIA SCELTA, IN Q3 NON SONO STATO ALL’ALTEZZA” CARLOS SAINZ: “BELLO ESSERE DAVANTI A LECLERC, MA INVIDIO LA SUA SCELTA DI GOMME PER ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV8F1 GPDI OGGI (DOMENICA 2 MAGGIO) LADIDEL GP DELDI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI FRANCESCO PAONE: QUINTO POSTO E MIGLIORAMENTO SENSIBILE MA NON ANCORA SUFFICIENTE SAINZ INFLIGGE IL PRIMO SMACCO A LECLERC NELLE QUALIFICHE BRUTTO COLPO PER VERSTAPPEN, MERCEDES DOMINANTE FERNANDO ALONSO BATTUTO A RIPETIZIONE DA OCON NIKITA MAZEPIN SEMPRE ALL’ULTIMO POSTO VALTTERI BOTTAS: “BELLO TORNARE IN POLE” LEWIS HAMILTON: “NON PENSAVO DI ESSERE IN PRIMA FILA IN QUESTA SITUAZIONE” CHARLES LECLERC: “LE MEDIE UNA MIA SCELTA, IN Q3 NON SONO STATO ALL’ALTEZZA” CARLOS SAINZ: “BELLO ESSERE DAVANTI A LECLERC, MA INVIDIO LA SUA SCELTA DI GOMME PER ...

SkySportF1 : ? Perez nella ghiaia (?? #Q1) ? Annullato un super giro a Hamilton LIVE ? - SkySportF1 : ?? Ocon 4°, ok le Ferrari (?? #Q2) ? Primo #Q3 per Vettel con l’Aston Martin LIVE ? - infoitsport : LIVE F1 | GP Portogallo in DIRETTA | orario TV8 e griglia di partenza Leclerc vuole la seconda fila - infoitsport : LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: Leclerc e Sainz si salvano in extremis nella Q2 - zazoomblog : LIVE F1 GP Portogallo in DIRETTA: 5° Sainz Leclerc in quarta fila. La griglia di partenza - #Portogallo #DIRETTA:… -