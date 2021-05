LIVE – Atletica, World Relays 2021: finali domenica 2 maggio, Italia protagonista (DIRETTA) (Di domenica 2 maggio 2021) La DIRETTA scritta della seconda e ultima giornata di gare dei World Relays 2021, i Mondiali di staffette in corso di svolgimento a Chorzow (Polonia). Tantissima Italia protagonista nelle finali di questa sera, un risultato già raggiunto e che vale il pass olimpico per i Giochi di Tokyo. In particolare fari puntati sulla 4×100 maschile, con il quartetto azzurro composto da Desalu, Jacobs, Manenti e Tortu che può ambire a qualcosa di importante. In pista però anche le due 4×400 e la 4×100 femminile, oltre alla 4×400 mista. Insomma una serata da non perdere a partire dalle 19:15, con Sportface che vi racconterà tutto in tempo reale. Segui il LIVE a partire dalle 19:15 I QUARTETTI SCELTI DALL’Italia PROGRAMMA E COME VEDERE LE ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Lascritta della seconda e ultima giornata di gare dei, i Mondiali di staffette in corso di svolgimento a Chorzow (Polonia). Tantissimanelledi questa sera, un risultato già raggiunto e che vale il pass olimpico per i Giochi di Tokyo. In particolare fari puntati sulla 4×100 maschile, con il quartetto azzurro composto da Desalu, Jacobs, Manenti e Tortu che può ambire a qualcosa di importante. In pista però anche le due 4×400 e la 4×100 femminile, oltre alla 4×400 mista. Insomma una serata da non perdere a partire dalle 19:15, con Sportface che vi racconterà tutto in tempo reale. Segui ila partire dalle 19:15 I QUARTETTI SCELTI DALL’PROGRAMMA E COME VEDERE LE ...

