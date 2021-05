Ligue 1, Monaco-Lione: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) Match davvero molto importante quello che si disputerà nell’impianto sportivo monegasco dello Stade Louis II. I padroni di casa di Niko Kovac cercano tre punti fondamentali per inserirsi nella lotta al titolo tra Lille e Paris Saint-Germain, mentre gli ospiti di Rudi Garcia con una vittoria potrebbero accorciare proprio sui biancorossi. Ecco le ultime da Monaco-Lione con le probabili formazioni, pronostico e diretta tv della gara. Gara d’importanza capitale quella del Principato. Il Monaco, padrone di casa, con una vittoria in questo big-match rimarrebbe incollata alle posizioni di testa della Ligue 1 mettendosi alle spalle, però, un incontro insidiosissimo che regalerebbe alla compagine di Niko Kovac un vero e proprio pass per la sfida scudetto. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Match davvero molto importante quello che si disputerà nell’impianto sportivo monegasco dello Stade Louis II. I padroni di casa di Niko Kovac cercano tre punti fondamentali per inserirsi nella lotta al titolo tra Lille e Paris Saint-Germain, mentre gli ospiti di Rudi Garcia con una vittoria potrebbero accorciare proprio sui biancorossi. Ecco le ultime dacon letv della gara. Gara d’importanza capitale quella del Principato. Il, padrone di casa, con una vittoria in questo big-match rimarrebbe incollata alle posizioni di testa della1 mettendosi alle spalle, però, un incontro insidiosissimo che regalerebbe alla compagine di Niko Kovac un vero e proprio pass per la sfida scudetto. Il ...

eventi_mc : #Sport #MonteCarlo Calcio - Ligue 1, Domenica 2 maggio 2021, Stadio Louis II : Campionato francese di calcio - Ligu… - infoitsport : Monaco-Lione, Ligue 1: streaming, pronostici e probabili formazioni - infoitsport : Volata Ligue 1, Lione quasi fuori ma c'è ancora lo scontro diretto col Monaco. Lille sogna - infobetting : Monaco-Lione (domenica 2 maggio, ore 21): formazioni, quote, pronostici - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Uno scudetto per tre (#Psg, #Lilla e #Monaco) e il piccolo #Lens fa l’arbitro. In attesa di Mou... #Ligue1 #cestlaligue htt… -