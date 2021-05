Libia | i torturatori del mare stipendiati dall' Italia

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Libia torturatori

Globalist.it

ad_dyn Milioni a chi fa il lavoro sporco Come riconosciuto dalle istituzioni internazionali ed europee, comprese le Nazioni Unite e la Commissione europea, lanon può in alcun modo essere ...Gli eroi restano tali, mentre i manganellatori assassini, i dispensatori di olio di ricino, idei partigiani, gli utilizzatori di gas asfissianti ined Etiopia, rappresenteranno per ...PIERCARLO BARALE - L’infelice "caso" del figlio di Grillo su cui è intervenuto anche con forti dichiarazioni il padre Beppe, in attesa degli ulteriori sviluppi giudiziari richi ...Insieme ai due gommoni, ce ne era anche un altro con a bordo 40 persone che, secondo quanto riferito dalla portavoce di UN Migration, è stato riportato in Libia dalla guardia ... di finanziare degli ...