Letta: 'Siamo compatibili con M5s, lavoriamo per un'alleanza' (Di domenica 2 maggio 2021) Un campo largo per combattere la destra sempre più estremista e anti - europea. "Questa cosa delle alleanze sarà un continuo su e giù nei prossimi mesi". Così ha detto il segretario del Partito ... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) Un campo largo per combattere la destra sempre più estremista e anti - europea. "Questa cosa delle alleanze sarà un continuo su e giù nei prossimi mesi". Così ha detto il segretario del Partito ...

CarloCalenda : Siamo in una fase letargica della politica italiana. Effetto Draghi. Qualche volta polemicuccia da asilo. Ma a febb… - petru49 : che goduria sapere che i NO TAV hanno ghigliottinato il partito comunista Draghi Letta Landini ,vuoi vedere che sia… - argolucio : @annidicera @EnricoLetta @Fedez @pdnetwork @ZanAlessandro @Deputatipd @SenatoriPD @eurodeputatipd @VCuppi… - Vicval182505 : RT @gabrillasarti2: Siamo tornati a un governo mai eletto identico come con Renzi Letta Gentiloni ! Insulti, clandestini, sardine , centri… - patty65g : RT @patty65g: @mbartolotta63 @EnricoLetta @NFratoianni @civati @pbersani Mi chiedo come possano asserire che siamo in democrazia quando l'i… -