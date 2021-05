Leonardo | un poliglotta del calcio Dai grandi colpi alla proposta di matrimonio in diretta TV

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 2 maggio 2021), dirigente del PSG con un passato da calciatore e allenatore. Nella sua carriera da calciatore ha vestito le casacche di Flamengo, San Paolo, Valencia, Kashima Antlers, Paris Saint-Germain e Milan, l’esperienza con il club rossonero è stata veramente importante, ha ricoperto infatti diversi ruoli, da calciatore a consulente di mercato, dal direttore dell’area tecnica all’emissario rossonero in Sudamerica, fino al ritorno a Milanello nelle vesti di direttore generale dell’area tecnico-sportiva. E’ riuscito a portare fenomeni assoluticorte di Berlusconi su tutti: Kakà, Thiago Silva e Pato. Poi la stagione da allenatore a Milano, dove sistema la squadra con il suo famoso “4-2-fantasia”, riuscendo a mettere in evidenza le caratteristiche di calciatori come Ronaldinho, Pato, Beckham e Huntelaar. Nella stagione 2010/2011, ...