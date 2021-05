Leicester | 5 anni fa la vittoria in Premier League | che fine hanno fatto i protagonisti del miracolo

(Di domenica 2 maggio 2021) A, piccola cittadina delle Midlands inglesi, nessuno si aspettava quello che sarebbe successo il 2 maggio del 2016. L'obiettivo della squadra era poco più della salvezza. l'italiano Claudio Ranieri era stato ingaggiato all’ultimo momento, dopo un polemico esonero del precedente allenatore Nigel Pearson. Ma la storia del calcio non avevai conti col gruppo fantastico che l’allenatore romano e il suo staff avevano tra le mani. E così, dopo un’avventura irripetibile, cinquefa ilCity diventata campione d’Inghilterra, vincendo la. Ma dove sono finiti gli eroi di quel campionato leggendario?City v Everton -vince Claudio Ranieri Shaun Botterill - GettyVardy on ...

... cresciuto a Manchester ma nel vivaio sbagliato (City, non United), incerto e tendente all'ira, prima di arrivare alle Foxes nel 2011 per 1,5 milioni aveva cambiato 8 squadre in 5. A......del Chelsea da 50, ha dovuto collocare nei posti aggiuntivi i reporter di mezzo mondo. Tutti allo Stamford, ma non per raccontare uno dei tanti derby di Londra: la vera storia è il. ...Enrico Mantovani tra presente, passato e futuro. L'ex presidente della Sampdoria, in una lunga intervista a Telenord, è tornato a ripercorrere gli anni ..."Circa il 71% della superficie terrestre è coperto dall'acqua, il resto da Kante". Da anni circola questa battuta su Internet.