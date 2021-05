(Di domenica 2 maggio 2021) Tifosi vip in festa: l'è campione d'Italia. 'Lo scudetto è prima di tutto del presidente , che ha creduto in una idea ', con queste parole, conduttore televisivo e radiofonico, da ...

SkySport : Scudetto Inter, le reazioni dei giocatori sui social #SkySport #Inter - riotta : Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Pa… - leggoit : Scudetto Inter, le reazioni dei vip. Da Nicola Savino a Mentana: «Siete grandi. Forza Inter» - BaldiniCastoldi : RT @Fra_Bregantin: È sempre bello vedere le reazioni live dei vari ospiti alle loro 'gesta' del passato. #CTCF - chetempochefa : RT @Fra_Bregantin: È sempre bello vedere le reazioni live dei vari ospiti alle loro 'gesta' del passato. #CTCF -

Ultime Notizie dalla rete : reazioni dei

I veterani Il 19° scudetto non poteva che scatenare una vera e propria ovazione da parteveterani dell'Inter, che quel Triplete del 2010 lo hanno vissuto in prima persona. 'Il mood di questa ...Insomma, quellonerazzurri è un trionfo storico e leprotagonisti non si sono fatte attendere. Conte: "Conquistato!" ? Anche l'allenatore nerazzurro esulta sui social. L'immagine del ...Sotto accusa l’ex corrispondente da Mosca del Financial Times Catherine Belton, autrice di un libro sull’ascesa al potere del presidente russo e sul suo regime. «Non ci coordina il Cremlino», ribatton ...Nuova registrazione di Uomini e donne questa domenica 2 maggio. Le anticipazioni rivelano che i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi si sono ritrovati di nuovo in studio per le nuove pu ...