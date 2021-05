LE PAGELLE DI VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO 1-3 Un super Valente trascina i rosa al settimo posto

Leggi su mediagol

(Di domenica 2 maggio 2021) Di Fabrizio AnselmoIlbatte laper 3-1 grazie alla doppietta die al gol di Silipo dopo essere passati in svantaggio con Nunzella. Domenica prossima contro il Teramo al Barbera iniziano i playoff: non sono ammessi errori.PELAGOTTI 6 Non può nulla sul primo gol, nel resto della gara osserva la partita da una prospettiva privilegiata.ACCARDI 6Non è chiamato agli straordinari e gioca una partita senza infamia e senza lodi.LANCINI 6,5Parte forte con un colpo di testa sul secondo palo che per poco non finisce in rete, nel resto della partita prova a dare spessore alla retroguardia anche se sul gol di Nunzella non è esente da colpe. MARCONI (dall'86') S.V.MARONG 6Cerca sempre la giocata più semplice per evitare rischi inutili.