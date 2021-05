(Di domenica 2 maggio 2021) AGI - "Prendiamo atto con grande stupore, incredulità e ammarezza delle, a vario titolo, apparse ultimamente da parte dalla(agenzia mondiale antidoping) e dalla World Athletics (federazione mondiale di atletica leggera) perché prive di ogni". È quanto affermano idi Alex Schwazer in merito al rifiuto da parte die World Athletics di concedere la sospensione della squalifica, notizia anticipata ieri da AGI. "e World Athletics non hanno collaborato a diverse richieste istruttorie e sianche opposte alla consegna delle provette di urina al giudice italiano, tentando poi il laboratorio di Colonia addirittura di consegnare al perito del giudice la provetta B non sigillata", sostengono, gli avvocati bolzanini, Gerhard ...

zazoomblog : Le dichiarazioni di Wada e Wa sono senza fondamento dicono i legali di Schwazer - #dichiarazioni #senza… - Agenzia_Italia : 'Le dichiarazioni di Wada e Wa sono senza fondamento', dicono i legali di Schwazer - sportface2016 : #Schwazer I legali commentano la decisione della Wada di non sospendere la squalifica dell'altoatesino -

Ultime Notizie dalla rete : dichiarazioni Wada

... al punto di produrrefalse e porre in essere frodi processuali ". Una sentenza durissima, contro la quale laha scatenato un altrettanto dura reazione, con parole pesanti . L ...... il laboratorio antidoping di Colonia, e la, affermando che "l'odierno sistemae Iaaf (... al punto di produrrefalse e porre in essere frodi processuali".“Wada e World Athletics non hanno collaborato a diverse richieste istruttorie e si sono anche opposte alla consegna delle provette di urina al giudice italiano, tentando poi il ...Le Olimpiadi di Tokyo un sogno per Alex Schwazer? Sembrerebbe di sì. L'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e la World Athletics (l’ex IAAF, ovvero la federazione mondiale di atletica) si sono espresse ...