Le aperture dei quotidiani spagnoli | “Madre mia | che Liga”

(Di domenica 2 maggio 2021) Tutto sullae la corsa al titolo ledei. Secondo Marca laè bellissima con una lotta al vertice emozionante, “mia” il titolo con i risultati delle partite di ieri con le vittorie di Real e Atletico Madrid in attesa del Barcellona che gioca stasera e del Siviglia in campo lunedì. Mundo Deportivo e Sport guardano in casa Barcellona, con la sfida di oggi sul campo del Valencia per tenere il passo. “Reazione Barca” titola Sport, la squadra di Koeman ha perso giovedì nel recupero contro il Granada in casa e ha bisogno di una reazione per vincere al Mestalla. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.