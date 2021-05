Le ali della Libertà, Stephen King al meglio al cinema (senza horror) (Di domenica 2 maggio 2021) LE ALI della LIBERTA' Rete 4 ore 21.30 Con Tim Robbins, Morgan Freeman, James Whitmore. Regia di Frank Darabont. produzione USA 1994. Durata: 2 ore e 20 minutiLA TRAMA 1946 . Un impiegato di banca (Tim Robbins) è processato per l'omicidio della moglie e dell'amante di lei. Lui si dichiara innocente, ma lo condannano egualmente. All'ergastolo nella prigione di Shawshank (New England). La vita nel carcere è durissima, ma l'uomo riesce grazie alla protezione di un vecchio ergastolano (Morgan Freeman). Ma anche e soprattutto perchè mette la sua bravura nel fare i conti al servizio delle guardie e in primis del disonestissimo direttore. Divenuto un detenuto privilegiato, l'impiegato riesce a organizzare la sua fuga. Non sarà più ripreso.PERCHE' VEDERLO perchè è una delle migliori trasposizioni da Stephen King. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) LE ALILIBERTA' Rete 4 ore 21.30 Con Tim Robbins, Morgan Freeman, James Whitmore. Regia di Frank Darabont. produzione USA 1994. Durata: 2 ore e 20 minutiLA TRAMA 1946 . Un impiegato di banca (Tim Robbins) è processato per l'omicidiomoglie e dell'amante di lei. Lui si dichiara innocente, ma lo condannano egualmente. All'ergastolo nella prigione di Shawshank (New England). La vita nel carcere è durissima, ma l'uomo riesce grazie alla protezione di un vecchio ergastolano (Morgan Freeman). Ma anche e soprattutto perchè mette la sua bravura nel fare i conti al servizio delle guardie e in primis del disonestissimo direttore. Divenuto un detenuto privilegiato, l'impiegato riesce a organizzare la sua fuga. Non sarà più ripreso.PERCHE' VEDERLO perchè è una delle migliori trasposizioni da. ...

