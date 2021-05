Le ali della libertà: Morgan Freeman e la "dolorosa" scena della palla da baseball (Di domenica 2 maggio 2021) Morgan Freeman si fece male sul set del film Le ali della libertà, girando la scena della prima conversazione tra Red e Andy Dufresne. Morgan Freeman si fece male sul set del film Le ali della libertà, girando la scena della prima conversazione tra Red e Andy Dufresne. La sequenza in questione richiese infatti nove ore di riprese, e per tutta la durata della stessa Red sta lanciando una palla da baseball, cosa che Freeman fece per tutte e nove le ore senza mai lamentarsi. Il giorno dopo, però, si presentò con il braccio sinistro in una ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 maggio 2021)si fece male sul set del film Le ali, girando laprima conversazione tra Red e Andy Dufresne.si fece male sul set del film Le ali, girando laprima conversazione tra Red e Andy Dufresne. La sequenza in questione richiese infatti nove ore di riprese, e per tutta la duratastessa Red sta lanciando unada, cosa chefece per tutte e nove le ore senza mai lamentarsi. Il giorno dopo, però, si presentò con il braccio sinistro in una ...

