Lazio, primo weekend in zona gialla: ristoranti e litorale presi d’assalto (FOTO) (Di domenica 2 maggio 2021) Il Lazio come moltissime altre regioni italiane a partire dallo scorso 26 aprile è tornato in zona gialla. Colore che indica un minor numero di regole e restrizioni da rispettare e che prevede anche la graduale riapertura di diverse attività commerciali. Leggi anche:Lazio zona gialla dal 26 aprile: l’ultima volta il 14 marzo scorso Complice il bel tempo e l’aria primaverile, in questa prima domenica di maggio in zona gialla sono state moltissime le persone che hanno deciso di riversarsi in spiaggia o di passeggiare per le strade della Capitale. Numerosi dunque coloro che hanno deciso di trascorrere una domenica all’aria aperta:diverse le famiglie ma anche le coppie o i gruppi di amici che hanno affollato strade e lungomare. La maggioranza delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) Ilcome moltissime altre regioni italiane a partire dallo scorso 26 aprile è tornato in. Colore che indica un minor numero di regole e restrizioni da rispettare e che prevede anche la graduale riapertura di diverse attività commerciali. Leggi anche:dal 26 aprile: l’ultima volta il 14 marzo scorso Complice il bel tempo e l’aria primaverile, in questa prima domenica di maggio insono state moltissime le persone che hanno deciso di riversarsi in spiaggia o di passeggiare per le strade della Capitale. Numerosi dunque coloro che hanno deciso di trascorrere una domenica all’aria aperta:diverse le famiglie ma anche le coppie o i gruppi di amici che hanno affollato strade e lungomare. La maggioranza delle ...

