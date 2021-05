Lazio-Genoa 0-0 diretta: Milinkovic potente, Perin respinge di nuovo (Di domenica 2 maggio 2021) 21'pt Punizione per il Genoa, dal vertice dell'area di rigore. Zajc va direttamente in porta, ma la conclusione non impensierisce Reina.18'pt Stavota ci prova Milinkovic, dalla... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 maggio 2021) 21'pt Punizione per il, dal vertice dell'area di rigore. Zajc vamente in porta, ma la conclusione non impensierisce Reina.18'pt Stavota ci prova, dalla...

NotiziarioC : Live score Serie A 2020-2021: Lazio-Genoa in DIRETTA! - mcmack71 : Lazio all over genoa - Corriere : Lazio-Genoa: tiro di Immobile, Perin risponde in angolo Live 0-0 - totofaz : @AndreaGigiol @NicoSpinelli8 @IMBili_ @IononDevo @MTibete @il_Malpensante @Milestemplaris @cippiriddu @deliux9… - futbolentucasa : #calcio #serieA 1T 21' Lazio 0-0 Genoa -