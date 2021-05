Lavoro, Margiotta “Dalla Confsal impegno per ripresa e rinascita” (Di domenica 2 maggio 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Sanare il divario che esiste tra l’Italia e l’Europa, in termini di occupazione e monte salari; avviare una stagione di riforme organiche a partire Dalla riforma del Lavoro e la creazione di un Sistema nazionale di attivazione al Lavoro che prenda in carico precari, cassaintegrati e disoccupati, in particolare i giovani, affinchè nessuno rimanga indietro, nell’ottica di un’alleanza generazionale. e rilanciare il Mezzogiorno con un nuovo intervento straordinario che colmi il profondo divario tra Nord e Sud del Paese. Solo così sarà possibile la ripresa e la rinascita del Paese e della sua economia”. Sono queste alcune delle proposte avanzate dal segretario nazionale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, in piazza del Plebiscito a Napoli, dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Sanare il divario che esiste tra l’Italia e l’Europa, in termini di occupazione e monte salari; avviare una stagione di riforme organiche a partireriforma dele la creazione di un Sistema nazionale di attivazione alche prenda in carico precari, cassaintegrati e disoccupati, in particolare i giovani, affinchè nessuno rimanga indietro, nell’ottica di un’alleanza generazionale. e rilanciare il Mezzogiorno con un nuovo intervento straordinario che colmi il profondo divario tra Nord e Sud del Paese. Solo così sarà possibile lae ladel Paese e della sua economia”. Sono queste alcune delle proposte avanzate dal segretario nazionale della, Angelo Raffaele, in piazza del Plebiscito a Napoli, dove ...

