(Di domenica 2 maggio 2021) Proseguono ae in provincia i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a fronteggiare la diffusione dei contagi da COVID-19. Maxi multa e chiusura per undiNel corso dei servizi, ieri 1, i poliziotti sono intervenuti presso undel capoluogo, ove era stata segnalata la presenza di clienti intenti a consumare i pasti all’interno della struttura, aled in violazione della normativa che consente l’attività di ristorazione solo all’aperto. Si provvedeva pertanto ad identificare i titolari dell’attività, ai quali veniva contestato l’addebito ed elevate le contravvenzioni previste. Al fine di impedire la prosecuzione e la reiterazione della violazione, ai sensi della vigente normativa, veniva applicata anche la chiusura ...

CorriereCitta : Latina, pranzo del 1 maggio ‘sotto la poggia’: il ristorante apparecchia dentro ma viene multato e chiuso -

Ultime Notizie dalla rete : Latina pranzo

RomaToday

