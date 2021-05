L’Atalanta spreca e l’Inter ringrazia: nerazzurri campioni d’Italia (Di domenica 2 maggio 2021) I risultati delle 15: pareggi del Napoli contro il Cagliari e delL’Atalanta contro il Sassuolo. l’Inter festeggia così il 19o scudetto Sono appena terminate le tre partite delle 15 valide per la 34a giornata di Serie A. l’Inter, vittoriosa ieri contro il Crotone, è campione d’Italia. L’Atalanta, unica squadra che poteva ancora superare gli uomini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 maggio 2021) I risultati delle 15: pareggi del Napoli contro il Cagliari e delcontro il Sassuolo.festeggia così il 19o scudetto Sono appena terminate le tre partite delle 15 valide per la 34a giornata di Serie A., vittoriosa ieri contro il Crotone, è campione, unica squadra che poteva ancora superare gli uomini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

