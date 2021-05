Ladro cacciato a ombrellate dalla scuola (Di domenica 2 maggio 2021) San Rocco (Lodi) - Guardia giurata e vicesindaco circondano la scuola diventata misteriosamente buia: scoperto un Ladro all'interno . La sera del 1 maggio, intorno alle 21, al bandito solitario che ha ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 2 maggio 2021) San Rocco (Lodi) - Guardia giurata e vicesindaco circondano ladiventata misteriosamente buia: scoperto unall'interno . La sera del 1 maggio, intorno alle 21, al bandito solitario che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Ladro cacciato Ladro cacciato a ombrellate dalla scuola Nel lasciare la scuola, utilizzando la porta antipanico, il ladro si è però trovato davanti Filippucci che gli ha dato una ombrellata sulla mano mentre scavalcava la recinzione. A seguire, correndo ...

Napoli, si arrampica su balcone ma si trova davanti i padroni di casa A registrare le immagini sono stati proprio i proprietari dell'appartamento, che erano in casa e si sono ritrovati di fronte al presunto ladro . La coppia lo ha dunque cacciato via, seppure quest'...

