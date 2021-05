La saga della Brexit è giunta al termine, ma le relazioni tra Unione europea e Regno Unito ancora non hanno trovato un nuovo equilibrio (Di domenica 2 maggio 2021) La plenaria del Parlamento europeo ha ratificato l’accordo commerciale e di cooperazione (Trade and Cooperation Agreement) che regola i rapporti tra Unione europea e Regno Unito dopo la Brexit, segnando così l’ultimo passo del divorzio tra le due sponde della Manica. I negoziati iniziati quattro anni fa dopo il referendum sono stati costantemente segnati da sfiducia, diffidenze e ostilità che non saranno superate facilmente. Intanto, nonostante l’accordo commerciale a gennaio e febbraio le esportazioni britanniche verso l’Ue sono diminuite del 47% e le importazioni del 20%, molto più del calo di qualsiasi altro partner commerciale dell’Unione. La negatività si è sentita anche nelle dichiarazioni in plenaria. «Questo divorzio è un avvertimento. ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) La plenaria del Parlamento europeo ha ratificato l’accordo commerciale e di cooperazione (Trade and Cooperation Agreement) che regola i rapporti tradopo la, segnando così l’ultimo passo del divorzio tra le due spondeManica. I negoziati iniziati quattro anni fa dopo il referendum sono stati costantemente segnati da sfiducia, diffidenze e ostilità che non saranno superate facilmente. Intanto, nonostante l’accordo commerciale a gennaio e febbraio le esportazioni britanniche verso l’Ue sono diminuite del 47% e le importazioni del 20%, molto più del calo di qualsiasi altro partner commerciale dell’. La negatività si è sentita anche nelle dichiarazioni in plenaria. «Questo divorzio è un avvertimento. ...

