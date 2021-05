La risposta di Lega e Fratelli d’Italia a Fedez | “E il cappellino della Nike?”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 2 maggio 2021) In occasione del concerto del primo maggio ieri è andata in scena una furiosa polemica tra Matteo Salvini e. Il primo è andato all’attacco del Concertone, perché “gli italiani lo pagano 500mila euro” (anche se in realtà l’evento è organizzato e pagato dai sindacati). Il secondo gli ha risposto che lainvece “ci costa 49 milioni”, ricordando la condanna alla restituzione dei soldi pubblici che il Carroccio ha ottenuto di poter rateizzare in ottanta anni. La: e ilallora? In serata però Salvini e gli altri vertici del Carroccio hanno tirato fuori un argomento nuovo. Su Instagram il Capitano ha pubblicato uno scatto che ritraecon un ...