La Rai risponde a Fedez e punta il dito contro gli organizzatori del concerto del Primo Maggio (Di domenica 2 maggio 2021) La Rai risponde a Fedez, dopo la pubblicazione della telefonata intercorsa tra il rapper e i vertici della TV di Stato. La telefonata tra Fedez e la Rai è stata tagliata dal rapper prima della condivisione sui social; la Rai replica adesso a Fedez e aggiunge le parti omesse dal cantante. La TV di Stato, nella persona di Ilaria Capitani – vicedirettrice di Rai3, emittente che ha trasmesso la diretta del concerto del Primo Maggio di Roma – non ha mai voluto censurare l’artista, pare. La richiesta di controllo del discorso però è effettivamente pervenuta ma da parte degli organizzatori del concertone del Primo Maggio che si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 maggio 2021) La Rai, dopo la pubblicazione della telefonata intercorsa tra il rapper e i vertici della TV di Stato. La telefonata trae la Rai è stata tagliata dal rapper prima della condivisione sui social; la Rai replica adesso ae aggiunge le parti omesse dal cantante. La TV di Stato, nella persona di Ilaria Capitani – vicedirettrice di Rai3, emittente che ha trasmesso la diretta deldeldi Roma – non ha mai voluto censurare l’artista, pare. La richiesta dillo del discorso però è effettivamente pervenuta ma da parte deglidelne delche si è tenuto all’Aurium Parco della Musica ...

fanpage : #Fedez risponde ferocemente alla smentita della Rai e pubblica questo video su twitter #1M2021 #concertone… - AngelaVillani9 : RT @Una_Gioia_Mai: Matteo Salvini dopo le parole di Fedez risponde con una foto accusandolo di fare pubblicità alla Nike in Rai Quando la t… - LuanaP1989 : RT @Una_Gioia_Mai: Matteo Salvini dopo le parole di Fedez risponde con una foto accusandolo di fare pubblicità alla Nike in Rai Quando la t… - otxboc : RT @Una_Gioia_Mai: Matteo Salvini dopo le parole di Fedez risponde con una foto accusandolo di fare pubblicità alla Nike in Rai Quando la t… - CiaobyDany : Quindi la Rai controlla i testi o no? Rai 3 dice di no dopo il concerto. Fedez pubblica una telefonata che suggeris… -