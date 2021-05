La Rai risponde a Fedez dopo il monologo sulla Lega omofoba: “Non è stata richiesta alcuna censura” (Di domenica 2 maggio 2021) dopo l’intervento di Fedez sul palcoscenico del Concertone del Primo Maggio, la Rai replica alle “accuse” del rapper che in serata ha pubblicato pure una telefonata con protagonista Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3. La Rai risponde a Fedez “nessuna censura” La direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 maggio 2021)l’intervento disul palcoscenico del Concertone del Primo Maggio, la Rai replica alle “accuse” del rapper che in serata ha pubblicato pure una telefonata con protagonista Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3. La Rai“nessuna” La direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : #Fedez risponde ferocemente alla smentita della Rai e pubblica questo video su twitter #1M2021 #concertone… - alessiadaniele8 : RT @Una_Gioia_Mai: Matteo Salvini dopo le parole di Fedez risponde con una foto accusandolo di fare pubblicità alla Nike in Rai Quando la t… - GVUCCILOU : la RAI che continua a sostenere di non aver effettuato la censura quando Fedez ha già pubblicato la chiamata dove a… - Profilo3Marco : RT @fanpage: #Fedez risponde ferocemente alla smentita della Rai e pubblica questo video su twitter #1M2021 #concertone #concertoprimomaggi… - hznll28 : RT @Una_Gioia_Mai: Matteo Salvini dopo le parole di Fedez risponde con una foto accusandolo di fare pubblicità alla Nike in Rai Quando la t… -