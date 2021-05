La Rai replica a Fedez | “Video tagliato ad arte | nessuna censura”

Leggi su tpi

(Di domenica 2 maggio 2021)ad. La Rai contro-così alin cuidenuncia un controllo preventivo da pdell’azienda sul suo discorso al concertone del Primo Maggio. Nel mattino di oggi, sabato 2 maggio, la direzione di RaiTre ha diffuso una nota in cui smentisce nuovamente le accuse del rapper e sostiene che nelcon la telefonata registrata tra il rapper e la vicedirettrice della rete, Ilaria Capitani, siano state omesse alcune parti in cui si chiariva che non era in atto nessun tentativo di. La direzione di Rai3, in particolare, “conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece ...