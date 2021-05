La principessa Charlotte compie 6 anni | lo scatto è di mamma Kate Middleton «Uguale al papà» Ma la foto diventa un caso

(Di domenica 2 maggio 2021) Una nuovascattata dallaè stata pubblicata in occasione dei seidella. Sorridente, capelli lunghi e sciolti, vestitino a fiori, la secondogenita dei duchi di Cambridge assomiglia sempre di più alWilliam. L’immagine è stata scattata nel fine settimana a Norfolk, nella residenza di Anmer Hall. Qualche giorno fae William hanno festeggiato il loro decimoversario di matrimonio pubblicando, oltre alleufficiali, un video cone i fratelli George, sette, e Louis, tre. La famiglia era ripresa durante una giornata in spiaggia, sempre a Norfolk. Ma lofatto dae ...

SkyTG24 : Regno Unito, la principessa Charlotte compie sei anni - HuffPostItalia : I 6 anni della principessa Charlotte in una nuova foto scattata da mamma Kate - TheItalianTimes : #Charlotte compie 6 anni, la foto scattata mamma Kate è già boom sui #social. Auguri piccola principessa: “Lottie”… - A5359201 : Regno Unito, la principessa Charlotte compie sei anni - CorriereQ : Gb: 6 anni principessa Charlotte,nuova foto scattata da Kate -

... ma il The Mail rilancia e rivela che 'una versione ridotta potrebbe vedere solo Carlo, Camilla, William, Kate, i principi George e Louis e lacome reali senior'. Intanto a ...Auguri piccolaoggi compie 6 anni e un nuovo ritratto scattato da mamma Kate Middleton viene postato sull'account Instagram ufficiale della famiglia reale . La foto condivisa sul profilo ...Una nuova foto scattata dalla mamma Kate è stata pubblicata in occasione dei sei anni della principessa Charlotte. Sorridente, capelli lunghi e sciolti, vestitino a fiori, la secondogenita dei duchi d ...“Il principe Harry dovrebbe tornare nel Regno Unito per l’inaugurazione della statua della Principessa Diana?” Gli inglesi hanno risposto “no” all’80% ...