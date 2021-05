La parrucchiera nota una strana cosa tra i capelli e le fa una foto

Leggi su howtodofor

(Di domenica 2 maggio 2021) Eileen Corey è un ex corrispondente di notizie sanitarie per WKYC Channel 3 in Ohio, negli Stati Uniti, che ha ampiamente lavorato intorno agli anni ’80 e ’90. Molti americani la ricorderanno con i suoi leggendarirossi. e i suoi rapporti molto informativi sulla salute. Decenni dopo, i suoiiniziarono a perdere colore, senza un apparente motivo. La tragica scoperta venne fatta durante un appuntamento di routine. Kari, la sua, la stava preparando per il ritocco mensile del suo colore quando vide qualdi insolito. Laun brutto segno sul suo cuoio capelluto. Kari ha quindi chiesto a Eileen se avesse sbattuto la testa e le ha detto che non le piaceva quello che stava vedendo, riferisce Today. “Sembrava molto spaventoso”, afferma ...