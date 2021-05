La pagliacciata del milionario Fedez col cappellino griffato manda in delirio la sinistra video

(Di domenica 2 maggio 2021) Ildalla Nike, azienda con la quale casualmente ha un pubblico contenzioso per una vicenda che riguarda un paio di scarpe “horror” non autorizzate dal brand ufficiale (in violazione delle norme Rai sullapubblicità occulta, tra l’altro) La telefonata disulla presunta censura della Rai registrata, casualmente, prima di andare in onda. Il monologo incentrato su una frase mai pronunciata da nessun vertice della Lega contro i gay per promuovere il ddl Zan su cui, casualmente, il centrodestra è contrario, per ragioni politiche e che nulla hanno a che vedere col razzismo. Tutto previsto, anche la claque della. La sceneggiata e il comizietto dial Primo Maggio hanno colpito nel segno ando in sollucchero opinionisti e ...

Chetantopassa : @CateGuzzanti @Fedez Tale padre tale figli. Avanti tutta con la pagliacciata dei diritti civili mentre i diritti so… - angelo_lrd : Benché non condivida appieno la scelta di #Fedez di parlare in diretta nazionale, è quasi superfluo dire che il suo… - enkelad0s : @danielamartani permettimi di avere il dubbio visto che dopo un discorso del genere ti metti a fare questa pagliacciata - Lukenji : RT @Lukenji: @Uselli_PsyD @sara53054424 Di questo concerto del #PrimoMaggio rimarrà solo la pagliacciata di @Fedez , personaggio politico i… - Lukenji : @Uselli_PsyD @sara53054424 Di questo concerto del #PrimoMaggio rimarrà solo la pagliacciata di @Fedez , personaggio… -

Il punto è l'articolo del regolamento in discussione, "che è stato un errore a Cassina come in ... "Non volevamo - spiega una ragazza - organizzare una, ma ribadire il concetto: ...Cassina de' Pecchi (Milano) - «Mi vesto come voglio", "Non conta l'abbigliamento, ma lo sfruttamento", "Non è il mio abbigliamento, è il tuo comportamento", "Siamo donne, non ...Gli ultimi sondaggi danno in avanzamento Giorgia Meloni, che sta recuperando terreno sulla Lega nell'infinito derby interno del centrodestra. La disperazione del leghista bolsonariano è evidente: lui ...