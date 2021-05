La pagliacciata del milionario Fedez col cappellino griffato manda in delirio la sinistra (video) (Di domenica 2 maggio 2021) Il cappellino griffato dalla Nike, azienda con la quale casualmente ha un pubblico contenzioso per una vicenda che riguarda un paio di scarpe “horror” non autorizzate dal brand ufficiale (in violazione delle norme Rai sullapubblicità occulta, tra l’altro) La telefonata di Fedez sulla presunta censura della Rai registrata, casualmente, prima di andare in onda. Il monologo incentrato su una frase mai pronunciata da nessun vertice della Lega contro i gay per promuovere il ddl Zan su cui, casualmente, il centrodestra è contrario, per ragioni politiche e che nulla hanno a che vedere col razzismo. Tutto previsto, anche la claque della sinistra. La sceneggiata e il comizietto di Fedez al Primo Maggio hanno colpito nel segno a sinistra, mandando in sollucchero opinionisti e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 maggio 2021) Ildalla Nike, azienda con la quale casualmente ha un pubblico contenzioso per una vicenda che riguarda un paio di scarpe “horror” non autorizzate dal brand ufficiale (in violazione delle norme Rai sullapubblicità occulta, tra l’altro) La telefonata disulla presunta censura della Rai registrata, casualmente, prima di andare in onda. Il monologo incentrato su una frase mai pronunciata da nessun vertice della Lega contro i gay per promuovere il ddl Zan su cui, casualmente, il centrodestra è contrario, per ragioni politiche e che nulla hanno a che vedere col razzismo. Tutto previsto, anche la claque della. La sceneggiata e il comizietto dial Primo Maggio hanno colpito nel segno ando in sollucchero opinionisti e ...

