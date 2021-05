La movida prende d' assalto il centro nel fine settimana | dieci multe per il coprifuoco violato

(Di domenica 2 maggio 2021) ANCONA - Molta gente in giro, soprattutto oggi con un meteo più clemente rispetto a ieri, ma fino a questo momento sostanziale rispetto delle normative anti - Covid . E' quanto emerge dai controlli ...

MarziaLoreti : Italiani,controllati,multati,clandestini liberi di fare cio'che vogliono,non rispettare leggi.Quale movida?Questo i… - brunori27913877 : @GAngrilli E ma non capite che il virus è nottambulo e anche un po' godereccio colpisce i giovani della movida i bu… -

Ultime Notizie dalla rete : movida prende

corriereadriatico.it

ANCONA - Molta gente in giro, soprattutto oggi con un meteo più clemente rispetto a ieri, ma fino a questo momento sostanziale rispetto delle normative anti - Covid . E' quanto emerge dai controlli ...... si dice pentita di alcune dichiarazioni ele difese dell'ex sindaco Ignazio Marino . 'Ero ... Vedi Anche Roma, torna laa Trastevere: strade affollate e tutto esaurito nei locali. Decine i ...ANCONA - Molta gente in giro, soprattutto oggi con un meteo più clemente rispetto a ieri, ma fino a questo momento sostanziale rispetto delle normative anti-Covid. E' quanto emerge ...Sarebbe accaduto intorno alle 19.30 di sabato, la polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per accertare la dinamica ...