La Liga, vincono Atletico e Real: pressione sul Barcellona oggi in campo (Di domenica 2 maggio 2021) Atletico Madrid e Real Madrid hanno ottenuto la vittoria nei rispettivi match di ieri mettendo pressione al Bercellona impegnato oggi L'Atletico Madrid di Simeone e il Real Madrid di Zidane hanno ottenuto la vittorie nei rispettivi match andando a mettere pressione al Barcellona di Koeman impegnato oggi contro il Valencia. I Blancos vincono 2-0, ma il primo gol non arriva prima del 76?. I Colchoneros mantengono la leadership anche grazie a un rigore sbagliato dagli avversari ad un minuto dalla fine. Il Barcellona si trova a -5 dall'Atletico capolista e -3 dalle merengues. L'articolo proviene da Calcio News 24.

