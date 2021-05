“La Lega ci costa 49 milioni”: come Fedez e il concerto del primo maggio hanno rovinato la festa a Salvini (Di domenica 2 maggio 2021) “Un cantante di sinistra litiga coi vertici Rai di sinistra. Così è. L’Italia se ne farà una ragione”. Matteo Salvini ieri ha cercato di metterci una pezza, ma Fedez e il concerto del primo maggio si sono abbattuti sulla Lega già in difficoltà nei sondaggi. E oggi è bufera sul Capitano e su viale Mazzini: in molti chiedono le dimissioni dei vertici. come Fedez e il concerto del primo maggio hanno rovinato la festa a Salvini La polemica è cominciata quando Salvini è andato all’attacco del concertone: “costa 500mila euro agli italiani”, ha detto. Beccandosi subito la prima risposta – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 maggio 2021) “Un cantante di sinistra litiga coi vertici Rai di sinistra. Così è. L’Italia se ne farà una ragione”. Matteoieri ha cercato di metterci una pezza, mae ildelsi sono abbattuti sullagià in difficoltà nei sondaggi. E oggi è bufera sul Capitano e su viale Mazzini: in molti chiedono le dimissioni dei vertici.e ildellaLa polemica è cominciata quandoè andato all’attacco delne: “500mila euro agli italiani”, ha detto. Beccandosi subito la prima risposta – ...

