La Lazio domina e soffre prima di battere il Genoa (Di domenica 2 maggio 2021) La Lazio batte il Genoa 4-3 e mette pressione Napoli e Juventus nella rincorsa Champions. Vittoria meritata per gli uomini di Inzaghi Da pochi minuti è terminata la partita tra Lazio e Genoa con il risultato di 4-3 per i capitoli. Vittoria importate per la squadra di Inzaghi che così può continuare la rincorsa alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

