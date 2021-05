La Juve ribalta l'Udinese nel finale, da 0-1 a 2-1 grazie a CR7 (Di domenica 2 maggio 2021) UDINE (ITALPRESS) – La Juventus vince in rimonta contro l'Udinese e conquista tre punti preziosi nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Pirlo è colpita a freddo da Molina dopo 10? ma reagisce nella ripresa e ribalta lo score con la doppietta nel finale firmata da Cristiano Ronaldo. I bianconeri agganciano il Milan e l'Atalanta a quota 69 punti e allungano a +2 sul Napoli, sfruttando il mezzo passo falso degli azzurri contro il Cagliari. A inizio match i padroni di casa approfittano di una Juventus distratta e colpiscono subito al 10?: De Paul batte veloce una punizione e pesca Molina tutto solo sulla destra, l'esterno incrocia e beffa uno Szcezsny imperfetto. Il gol subito sveglia gli uomini di Pirlo, che al 27? sfiorano il pareggio con Mckennie: lo statunitense va ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) UDINE (ITALPRESS) – Lantus vince in rimonta contro l'e conquista tre punti preziosi nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Pirlo è colpita a freddo da Molina dopo 10? ma reagisce nella ripresa elo score con la doppietta nelfirmata da Cristiano Ronaldo. I bianconeri agganciano il Milan e l'Atalanta a quota 69 punti e allungano a +2 sul Napoli, sfruttando il mezzo passo falso degli azzurri contro il Cagliari. A inizio match i padroni di casa approfittano di unantus distratta e colpiscono subito al 10?: De Paul batte veloce una punizione e pesca Molina tutto solo sulla destra, l'esterno incrocia e beffa uno Szcezsny imperfetto. Il gol subito sveglia gli uomini di Pirlo, che al 27? sfiorano il pareggio con Mckennie: lo statunitense va ...

ASRomaFemminile : FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! LA JUVE LA RIBALTA NEL FINALE, MA IN FINALE ANDIAMO NOI! DAJE ROMAAAAAAAAA! DAJE… - DirettaSicilia : La Juve ribalta l’Udinese nel finale, da 0-1 a 2-1 grazie a CR7, - M2000Philip : RT @RobertoRenga: Non la miglior Juve che si ricordi, anzi: proprio da dimenticare. Ma Cristiano nel finale si rammenta di essere in campo… - Italpress : Juve ribalta Udinese nel finale, da 0-1 a 2-1 grazie a CR7 - CorriereCitta : La Juve ribalta l’Udinese nel finale, da 0-1 a 2-1 grazie a CR7 -