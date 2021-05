La foto originale di Disaster Girl è stata venduta all’asta per quasi mezzo milione di dollari (Di domenica 2 maggio 2021) Il selfie risale al 2005 e mostra la piccola Zoe, oggi 21enne, con un sorrisetto soddisfatto davanti ad un’abitazione in fiamme. Il meme originale è stato venduto Si chiama Zoë Roth ma forse a tanti il suo nome non dice niente. Altrettanto però non si può dire di uno dei selfie più virali della storia, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 2 maggio 2021) Il selfie risale al 2005 e mostra la piccola Zoe, oggi 21enne, con un sorrisetto soddisfatto davanti ad un’abitazione in fiamme. Il memeè stato venduto Si chiama Zoë Roth ma forse a tanti il suo nome non dice niente. Altrettanto però non si può dire di uno dei selfie più virali della storia, L'articolo NewNotizie.it.

