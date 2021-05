La festa del SS Crocifisso, l’infanzia, le giostre, il torrone, la nostra Festa (Di domenica 2 maggio 2021) Pubblichiamo un racconto di Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e innamorato della Città di Monreale, delle sue tradizioni e del SS Crocifisso. Oggi voglio parlare dei miei ricordi d’infanzia per la Festa del SS. Crocifisso che si svolge ogni anno a Monreale in provincia di Palermo, nei primi 3 giorni di maggio, da ben 395 anni e che da ben due anni a causa del covid non si svolge come prima. Io vivevo a Monreale nei meravigliosi anni 70/80; anni in cui la Festa era un vero e proprio evento con le strade che si riempivano di bancarelle di dolci, torroni, giocattoli e luminarie. La mattina dei primi di maggio alle 6, mi svegliavo con i colpi di mortaretti sparati dal monte Caputo; alle 9 il giro delle bande musicali per le vie della città, i carretti ... Leggi su monrealelive (Di domenica 2 maggio 2021) Pubblichiamo un racconto di Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e innamorato della Città di Monreale, delle sue tradizioni e del SS. Oggi voglio parlare dei miei ricordi d’infanzia per ladel SS.che si svolge ogni anno a Monreale in provincia di Palermo, nei primi 3 giorni di maggio, da ben 395 anni e che da ben due anni a causa del covid non si svolge come prima. Io vivevo a Monreale nei meravigliosi anni 70/80; anni in cui laera un vero e proprio evento con le strade che si riempivano di bancarelle di dolci, torroni, giocattoli e luminarie. La mattina dei primi di maggio alle 6, mi svegliavo con i colpi di mortaretti sparati dal monte Caputo; alle 9 il giro delle bande musicali per le vie della città, i carretti ...

