La Febbre Gialla di Filadelfia e il vettore zanzara

La "Grande Malattia" o "Febbre Gialla" come era conosciuta, raggiunse proporzioni epidemiche in luoghi come Filadelfia durante l'estate del 1762 e di nuovo nel 1793. In quest'ultima epidemia, la popolazione della città che contava 50.000 abitanti, ne perse quasi 5.000 morti di Febbre Gialla. A quel tempo Filadelfia era il porto Nordamericano con i più frequenti contatti con i Caraibi ed era la capitale medica d'America e i suoi medici erano considerati i migliori del Paese. Durante lo scoppio dell'epidemia del 1762, il dottor John Redman e il suo allora giovane apprendista, il dottor Benjamin Rush, tenevano entrambi dei diari, su cui registrarono anche quando la malattia raggiunse il picco a settembre, dopo una calda estate, e i nuovi casi che continuarono ad apparire a dicembre.

