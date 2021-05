La domenica dello sport messinese: l’Orlandina Basket avvicina la salvezza, l’Alma Patti torna alla vittoria (Di domenica 2 maggio 2021) La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni Altro appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, Basket, pallavolo, calcio a 5. CALCIO Serie D Weekend di “riposo” per le tre messinesi del girone I Acr, Fc e Sant’Agata di Militello. Spazio oggi al recupero tra Licata e Acireale (1-0 il finale), si riparte da domenica prossima. Basket Serie A2 Al PalaFantozzi contro Latina arriva la quinta vittoria di fila per l’Orlandina Basket, ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) La: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni Altro appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio,, pvolo, calcio a 5. CALCIO Serie D Weekend di “riposo” per le tre messinesi del girone I Acr, Fc e Sant’Agata di Militello. Spazio oggi al recupero tra Licata e Acireale (1-0 il finale), si riparte daprossima.Serie A2 Al PalaFantozzi contro Latina arriva la quintadi fila per, ...

